Parsekonferinsje nei alle gedachten 14.00 oere | Corona yn ferpleechhûs Burgum

De plysjebûnen roppe it kabinet yn in brânbrief op sa rap mooglik útein te setten mei it faksinearjen fan aginten, direkt nei de soarchmeiwurkers. "Met de komende avondklok en de rol die van politiemensen wordt gevraagd in de handhaving is vaccinatie dé manier om politiemensen en de samenleving te beschermen", stiet yn de brief dy't woansdei ferstjoerd is.

De oprop is net nij. Plysjebûnen trúnje al sûnt begjin jannewaris oan op in rappere faksinaasje om aginten tsjin it coronafirus te beskermjen. Oant no ta is dêr noch gjin gehoar oan jûn.

Groeiende wjerstân

De jûnsklok hat in grutte ympakt op de mienskip, warskôgje de fakbûnbestjoerders. "Van politiemensen wordt een extra inspanning gevraagd om de nieuwe maatregel te handhaven, terwijl wij weten dat een groeiend deel van de samenleving weerstand voelt."