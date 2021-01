Jûnsklok moat sneon yngean | Festivals geane noch in jier net troch

It coronafirus soarget foar in taname fan it oantal slimme krisissitewaasjes binnen gesinnen. Neffens de organisaasje Veilig Thuis komt dit benammen troch it gebrek oan tafersjoch fan professionals. Skoallen en berneopfang binne foar in grut part ticht. Dêrtroch wurdt it no letter fernaam, as der wat mis giet.

"We zien dat er het afgelopen halfjaar meer politiemeldingen zijn binnengekomen", seit direkteur Jeanette Nijland fan Veilig Thuis. "Dan is de politie bij een gezin geweest omdat daar iets gebeurd is. Vervolgens zien we dat het aantal huisverboden is toegenomen. Dan heb je het over ernstige zaken."