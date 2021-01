Coronanijs 20 jannewaris: Jûnsklok moat sneon yngean | Elektroanyske noas moat firus rûke

Hjirmei komme we oan de ein fan dit liveblog fan woansdei 20 jannewaris. We sette noch ien kear it belangryske nijs op in rychje.

Fan sneon ôf wol it kabinet minsken ferbiede op strjitte te wêzen, tusken 20:30 en 04:30 oere;

Hanthavening is dreech, seit Sybrand Buma: ""Het gaat erom dat mensen zelf beseffen dat ze thuis moeten blijven";

Der binne minder minsken wolkom by útfearten: dat giet fan 100 nei 50;

Thús meie we ek minder minsken ûntfange: noch mar ien deis;

It coronafirus soarget foar in taname fan it oantal slimme krisissitewaasjes binnen gesinnen;

In Fryske longdokter wurket oan in 'elektroanyske noas' dy't corona rûke kin;

It oantal Fryske besmettingen bliuwt fan dei oant dei ûngefear gelyk.

Moarn is der wer in nij liveblog, mei it lêste coronanijs út Fryslân. En yn it radioprogramma Fryslân Fannemoarn ha we ek rom omtinken foar de gefolgen fan de jûnsklok. In gedrachspsycholooch warskôget dat de druk binnen in húshâlding troch alle beheinings bot tanimme kin.

Ferslachjouwer Ronnie Porte hat op strjitte west, om te sjen wa't der nei healwei njoggenen noch bûten wie. En Jacob Stelwagen hat praat mei minsken út de hoareka, fan it bedriuwslibben, en fan sportferienings. Ien ding is wis, seit er: der is noch in soad ûndúdlik oer de jûnsklok.