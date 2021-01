Johnny Jansen: "We zijn weer op de goede weg."

SC Hearrenfean spilet woansdeitemiddei om 16.30 oere yn de achtste finale fan it lanlike bekertoernoai tsjin FC Emmen. Dy ploech stiet op it lêste plak yn de earedifyzje, en wachtet nei 17 wedstriden noch altyd op de earste oerwinning fan it seizoen. Degradaasje komt hietyd tichterby. Oant no ta hat Emmen fiif punten helle.

"Dat is weinig", seit Jansen. "Maar Emmen is wel een ploeg die verzorgd wil voetballen. Ze staan er niet goed voor, maar ze hebben wel een aardig idee van voetballen. We gaan proberen in de counter toe te slaan."

De lêste konfrontaasje tsjin FC Emmen wie op 20 oktober, Hearrenfean wûn doe yn it eigen stadion mei romme sifers, 4-0.