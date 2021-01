Psycholooch warskôget foar gefolgen jûnsklok: "Iensumheid nimt ta"

"Iensumens is in wichtich gefolch fan in eventuele jûnsklok", seit Hol. De jûnsklok komt boppe-op de besteande coronamaatregels dy't makket dat in soad minsken al lange tijd de doar net mear út komme.

Frije tiid nei it wurk

"It jûnslibben is krekt dat stikje frijheid dat we noch hawwe", seit Hol.

"As de wurkdei ôfrûn is, we hawwe it iten op tafel en de bern op bêd, dan begjint in stik dat fan dysels is. Yn dy tiid meitsje we graach brûk fan de frijheid dy't we hawwe. We gean efkes nei de buorman, in eintsje te kuierjen of dogge noch in pear boadskippen. Dy kar hawwe we no noch, mar dat wurdt ús aanst miskien wol ûntnaam en dat rekket ús allegearre."

Persoanlike grins

"Ik kin my net foarstelle dat jo op syn minst net in bytsje lilk wurde. Sa'n maatregel giet wol oer in persoanlike grins hinne".