Corona-útbraak by sikehûswasker Rentex yn Boalsert

It bedriuw ferwurket ek tekstyl fan sikehûzen en oare ynstellingen dêr't it coronafirus fêststeld is. Rentex is it grutste selsstannich waskbedriuw fan Nederlân dat spesjalisearre is yn it ferwurkjen fan klean út de sûnenssoach.

Neffens direkteur Titus Mulder komt it net troch it waskjen fan de klean dat de meiwurkers besmet rekke binne. Hy tinkt dat de meiwurkers it firus tusken krysttiid en âld en nij oprûn hawwe. It giet om minsken dy't op ferskillende ôfdielingen wurkje.

Der wurkje neffens de direkteur sa'n 450 minsken by it bedriuw. "Als je met zoveel mensen werkt, kun je er niet aan ontkomen." De pyk wie foarige wike, seit Mulder. De minsken dy't besmet rekke binne, sitte thús.