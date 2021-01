Hea! Skipstimmerwerf De Hoop leit der ferlern by

Skipstimmerwerf "De Hoop" yn Warkum leit der wat ferlern by en is ta oan restauraasje. De belangstelling rûn werom en der is gjin jild om de boel op te knappen. De lêste hellingbaas is der yn july 2020 mei opholden, mar it lûkt op dit stuit wer wat oan mei minsken dy't plak sykje om harren boat op te knappen. Roelof van der Werff is ien fan de eardere hellingbazen en hy helpt wêr't it mar nedich is.