Oerol-oprjochter Joop Mulder (67) mei pream nei krematoarium fearn: ôfskied yn besletten rûnte

It ferstjerren fan Joop Mulder soarge foar in grutte skok. Op Skylge, en yn de kulturele wrâld. Mulder kaam fan oarsprong út Boalsert. Doe't er yn de tweintich wie, fêstige er him op Skylge, dêr't er yn Midslân dûnskafee de Stoep oernaam.

Yn 1982 organisearre Mulder mei oaren de earste edysje fan Oerol, doe noch mei sa'n tûzen man publyk. Hjoeddeis is it útgroeid ta ien fan de grutste lokaasjeteäter-festivals fan Europa mei jierliks sa'n 50.000 besikers.

Oerol stie op losse skroeven, mar Mulder joech net op

Ferskate keunstners en teatermakkers hawwe in soad oan him te tankjen. "Hij vertrouwde de kunstenaars en makers. Hij gaf ze de ruimte en durfde risico's te nemen en dat heeft prachtige voorstellingen en kunstwerken opgeleverd," seit Kees Lesuis, dy't op it stuit de artistyk lieder fan Oerol is.

It wie net altyd like maklikm seit er. Oerol hat in pear kear op losse skroeven stien, mar hjir stuts Mulder in stokje foar. Neffens regisseur Jos Thie joech hy nea op: "Hij wist wat doorzetten was en liet het nooit los. Er zijn nergens zoveel obstakels geweest als bij Oerol."

Mulder hie altyd grutte dreamen, neat like him ûnmooglik. Lykas it hjir hinne heljen fan De Reuzen. Hy hie in goede bân mei de de lieder fan it Frânske selsskip dat dêr ferantwurdlik foar wie. En hy wie noch lang net klear mei dreamen. De lêste jierren stoarte hy him fol op it keunstprojekt Sense of Place lângs de Waadkust.