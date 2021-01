Skiermûntseach wurdt ûnleefber as it net ophege wurdt

Braaksma is foar de Klimaatadaptatieweek yn de stêd Grins frege om syn fyzje te jaan op de takomst fan it eilân yn dat ramt. Hy hat earder strategyen op papier set foar parten fan de Waadkust.

Dy foar Skiermûntseach is makke yn de foarm fan twa posters. It is de bedoeling om it ûnderwerp dúdlik op 'e aginda te setten. It is dus gjin útwurke plan, mar in stik dat belanghawwenden ynspirearje moat.

Skiermûntseach as mikrokosmos

Al is it idee foar Skiermûntseach makke, op de oare Waadeilannen spylje deselde problemen. Braaksma sjocht it eilân as in soarte fan mikrokosmos dêr't in soad lanlike problemen byelkoar komme, lykas ferdrûging, hegere seespegel, fersâlting, te folle stikstof, it ferlies oan bioferskaat en oare saken dy't relatearre wurde oan de yntinsive lânbou. It eilân wurdt ek yn bredere sin as in soarte fan 'proeftún' sjoen om dêrfoar oplossings te finen.

Opstowen dunen

Konkreet ferwachtet Braaksma dat troch de hegere seespegel it sâlte grûnwetter mei omheechkomt. Dat drukt it swiete wetter ûnder de dunen nei boppen ta en dat makket benammen de Banckspolder in stik wieter.

As dat wetter ôffierd wurdt, soarget dat derfoar dat it natuerlike swietwetterreservoir allinnich mar gauwer leechrint. En it wurket boppedat fersâlting fan 'e grûn yn 'e hân.

Dêrom moat it opstowen fan it westlik dúngebiet wer op gong holpen wurde, sadat it meigroeie kin mei de hegere seespegel.

Waadseedyk ferpleatse

In oar idee is om de dyk oan de Waadseekant nei binnen ta te ferpleatsen. De besteande dyk wurdt dan sa makke dat tusken beide diken in langere oergong komt fan see nei lân. Slykynfang dêr moat helpe it eilân meigroeie te litten. In opdieling yn fakken moat romte jaan foar it ferbouwen fan in ferskaat oan sâlte produkten, lykas hongerskraal en kwelderkrûd.