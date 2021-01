Is jûnsklok net in te swiere maatregel en hoe moat it mei de kontrôle

Earnstige beheining fan de frijheid

It ynfieren fan in jûnsklok leit gefoelich. In soad politisy sjogge it as earnstige beheining fan de frijheid. Boargemasters en plysje sjogge benammen swierrichheden wat de kontrôle oanbelanget. Dochs soarget de opkomst fan de Britske mutant fan it coronafirus foar mear begryp foar de mooglike ynfiering fan sa'n jûnsklok.

De boargemasters fregen ferline wike moandei al om ekstra ynformaasje, ûnder oare fan it Outbreak Management Team. Se wolle in oertsjûgjend antwurd hawwe op de fraach oft in jûnsklok needsaaklik is , want it giet om in fiergeande maatregel.