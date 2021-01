Húsdokters dochs earder faksinearre: "Oereinhâlden húsdoktersoarch fan grut belang"

Groeneveld is bliid dat de minister it belied oanpast hat en de húsdokters mei foarrang faksinearje lit. "Een terechte wending, want huisartsen spelen een grote rol in de COVID-zorg." It is fan it grutste belang dat de húsdoktersoarch oerein bliuwt, yn ferbân mei de opkomst fan de tige besmetlike Britske coronafariant.

Der is noch in soad ûndúdlik, seit Groeneveld nochris. Net allinnich oer de ynining fan de húsdokters sels, mar ek oer dy fan de pasjinten. Dat hinget ôf fan hoefolle en hokker faksins oft op hokker momint levere wurde.

Yn 'e startblokken

De húsdokters stean yn de startblokken, mar kinne pas echt plannen meitsje as der mear dúdlik is. De needsaak fan faksinaasje fan húsdokters is no wol dúdlik foar elk, beslút Groeneveld.