Snitser winkellju kreatyf de lockdown troch: "It priveenûmer hinget oan 'e doar"

Ek by Filsen, de vintage- en tee-winkel oan de oare kant fan it sintrum fan Snits, is de winkel leech. De hannel giet lykwols troch, al is it mar in bytsje. "Ik verkoop voornamelijk via Instagram. Ik loop dan door de winkel en film wat ik heb staan en dan maken mensen een screenshot van wat ze willen hebben", seit eigener Ilse Schuurman.

Har winkel bestiet noch net iens in jier. Se begûn krekt foar coronatiid en hat dus in hiel gek jier efter de rêch. "Ik was eigenlijk net open en dat liep goed. Mensen waren nieuwsgierig en kwamen graag even binnenlopen, maar in maart was dat in één klap voorbij. Ik was er net aan gewend hoe het was om een winkel te hebben en toen moest het alweer anders."