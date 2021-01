27 sollisitanten foar boargemaster fan Flylân

Fan de 27 sollisitanten binne 21 lid fan in politike partij, de oare seis net. Twa binne jonger as 40 jier, fjouwer binne tusken de 40 en 50, fjirtjin tusken de 50 en 60 en sân âlder as 60 jier.

De fertrouwenskommisje krijt no alle sollisitaasjebrieven te sjen, praat mei de kandidaten en docht dan ferslach oan de gemeenteried. Uteinlik bepaalt de ried hokker twa kandidaten oanbefelle wurde.