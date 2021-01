Betelle oplieding moat Skylge foarsjen fan soarchmeiwurkers

De folsleine mbû-oplieding fan twa jier wurdt betelle. Learlingen wurkje 20 oeren yn 'e wike yn wensoarchsintrum De Stilen en krije in heale dei yn de wike les. Dêrfoar komt alle wiken in dosint fan de Friese Poort nei it eilân ta.

Nei de stúdzje is der in garânsje op in fêste baan by De Stilen. Studinten krije dêr ek les. Dêr is grut ferlet fan nij personiel, want troch it mei pensjoen gean fan âldere meiwurkers komme der hiel wat fakatueren frij.