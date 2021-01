Ynbrekker yn Ljouwert falt nei't er betrape wurdt

De bewenner fan it hûs hearde in lûd en kaam derachter dat ien mei in ljedder tsjin syn hûs opklom. Doe't de bewenner der wat fan sei, naaide de ynbrekker út. Buorren holpen mei nei it sykjen fan de man, dy't op in hok bliek te lizzen. Doe't de plysje der wie en de man frege om nei ûnderen te kommen, foel er.

De fertochte is earst ûndersocht yn it sikehûs en dêrnei fêstset troch de plysje.