Fytspaad by De Lende del wurdt opknapt, wurk begjint dizze wike

Der komt in breder betonpaad: fan 1,20 meter nei 2 meter. Fierders wurde op trije plakken âlde bochten fan De Lende opnij útgroeven en komme der kano- en fiskfoarsjenningen. Yn de tuskentiid is it paad ticht foar fytsers. It wurk moat foar de hjerst klear wêze.

It opknappen fan it fytspaad wie al lange tiid in winsk fan de gemeente Weststellingwerf.