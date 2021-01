Fûgels binne sljocht op spesjale stikken lân mei 'winterkost'

Hy besjocht hoefolle fûgels der op dizze ikkers ôfkomme en hat der no fjouwer kear by del west om te tellen. Der is dúdlik ferlet fan, sa seit Tuinstra: "Ik tink dat sy hiel wichtich binne yn perioaden dat it kâld wurdt yn it binnenlân en dat der snie komt te lizzen. Dan komme dy fûgels dizze kant op, want hjir is in soad fretten te heljen. It is de fjirde ronde dat ik der hjir by Appelskea by del gean en ik ha eins altyd in hiel soad fûgels sjoen. Dus it helpt echt en sy komme hjir echt op ôf."

Gielfink

Dan giet it benammen om skelfinken, fjildmosken, grienfinken, putters en gielfinken. It bliuwt dan ek net by sân fan dizze 'wintervoedselakkers'; it areaal wurdt útwreide. Boeren krije der ek in fergoeding foar. Op gewoan boerelân is der foar dizze fûgels lang net altyd safolle te heljen.