Yntocht Sint Piter komt der net | Metalfestival Dokkum op losse skroeven

De kâns is grut dat yn Nederlân sa rap mooglik in jûnsklok ynfierd wurd, tusken 20.00 oere jûns en 04.00 oere moarns. Dat is yn elts gefal de ynset fan it kabinet, sa melde boarnen oan it ANP. It kabinet sil dêr woansdei in beslút oer nimme.

Koälysjepartijen D66 en ChristenUnie soene weromhâldend weze, en earst witte wolle wat de effekten fan in jûnsklok binne op it omleechbringen fan it tal coronabesmettingen. Yn it kabinet soe dêr noch diskusje oer wêze. Ministers soene perspektyf op fersoepelingen sjen wolle, bygelyks by bepaalde besmettingssifers.

In jûnsklok kin tongersdei of freed al ynfierd wurde, mar boarnen witte dat net seker. De tariedingen binne al ienige tiid yn folle gong, ûnder mear by de plysje.