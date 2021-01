Kabinet jout woansdei parsekonferinsje oer ekstra maatregels

De jûnsklok soe studinten it lêste bytsje frijheid dat se noch hawwe ôfnimme. Dat seit de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), dy't tsjin de ynfiering fan in jûnsklok is. Se hawwe grutte noed oer it wolwêzen fan jongerein yn Nederlân en neame de ynfiering fan in jûnsklok 'bûten proporsje' en 'lestich te hanthavenjen'.

It bûn wiist derop dat de studinten oerdeis faak wurkje of online les hawwe. Nei de lesoeren in blokje om kinne of by in freon op besite gean neamt de LSVb 'needsaaklike azemromte' dy't de jongerein nedich hat yn dizze tiden. Foarsitter fan it bûn Lyle Muns: "Vrijwel het hele sociale leven van jongeren ligt al stil en dat in zo'n belangrijke fase van hun leven, hetgeen allerlei gevolgen heeft voor het jongerenwelzijn. Als we deze beperking ook doorvoeren wordt het alleen maar erger."

Ekstra maatregels om de fersprieding fan de Britske fariant fan it coronafirus tsjin te gean sjocht it LSVb wol sitten. Muns: "Maatregelen zoals het inperken van het vliegverkeer is daarbij een veel logischere toevlucht dan een keiharde avondklok."