Húsdokters krije dochs prik yn jannewaris | Boargemasters beprate jûnsklok

Dizze wike en takom wike wurde húsdokters faksinearre mei it Moderna-faksin. Dat melde de Landelijke Huisartsen Vereniging en it ministearje fan folkssûnens. It is rapper as ferwachte en it komt troch de opkomst fan de Britske fariant fan it coronafirus.

Der wie ôfrûne wiken in soad diskusje oer wannear't húsdokters in prik krije soenen. In soad fan harrens oene pas yn febrewaris faksinearre wurde, mar dêr wie krityk op omdat se faak kontakt ha mei coronapasjinten en dêrom mear risiko rinne. Minister De Jonge woe net faksins beskikber meitsje foar húsdokters, mar is no dochs om, fanwege de Britske fariant.

Oare meiwurkers yn de húsdoktersoarch wurde nei alle gedachten yn de twadde wike fan febrewaris faksinearre mei it AstraZeneca-faksin.