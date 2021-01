Coronanijs 19 jannewaris: Gjin yntocht Sint Piter | Metalfestival Dokkum stiet faai

Hjirmei komme we oan de ein fan dit liveblog fan tiisdei 19 jannewaris. We sette noch ien kear it belangryske nijs op in rychje.

Yn in parsekonferinsje kundiget it kabinet moarn strangere maatregels oan, alles wiist derop dat der in jûnsklok komt;

In Fryske psycholooch warskôget foar de gefolgen fan sa'n jûnsklok, de iensumheid nimt ta, seit se;

By sikehûswaskerij Rentex yn Boalsert is it coronafirus fêststeld, neffens de direkteur komt dat net troch de smoarge klean;

De oankomst fan Sint Piter yn Grou is ûnwis, mar ien ding stiet fêst: in tradysjonele yntocht komt der net;

It Dokkumer metalfestival Dokk'em Open Air stiet dit jier op losse skroeven, neffens de organisaasje wurdt it "in dreech ferhaal";

In testlokaasje fan de GGD op it Hearrenfean is ûntromme fanwege in gaslucht, der bliek net safolle oan de hân;

Yn de ôfrûne 24 oeren binne der yn Fryslân 202 nije coronabesmettingen fêststeld.

Moarn is der wer in nij liveblog, mei it lêste coronanijs út Fryslân. Dan ha we ek rom omtinken foar de parsekonferinsje, dêr't it kabinet nei alle gedachten strangere maatregels yn bekend meitsje sil. Der wurdt praat oer in jûnsklok, mar ek oer it oantal besikers dat minsken thús ûntfange meie. Dat soene der aanst gjin twa mear wêze, mar ien. It oantal minsken dat by in útfeart wêze meie soe, soe omleech gean. En der wurdt praat oer in fleanferbod.