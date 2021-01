Boargemasters beprate hjoed mooglike ynfiering jûnsklok

De 25 boargemasters dy't foarsitter binne fan in feilichheidsregio bûge har tiisdeitejûn oer de fraach oft Nederlân ek in jûnsklok ha moat. Sybrand Buma is derby as foarsitter fan de Veiligheidsregio Fryslân.

It kabinet wol in jûnsklok ynstelle fan 20.00 oant 04.00 oere, as ekstra maatregel tsjin de fersprieding fan it coronafirus. Boargemasters twivelje oft dat 'effectief en passend' is. Nei alle gedachten komt it Outbreak Management Team hjoed mei in advys oer de jûnsklok.

De 25 boargemasters beprate jûn ek oare maatregels dy't mooglik naam wurde kinne, lykas in besiteferbod en ferplicht thúswurkje.