Steatssekretaris: skulden yn saak taslagge-affêre wurde frijskat

Alle skulden dy't âlden yn de taslagge-affêre oprûn hawwe by ynstânsjes fan de oerheid, wurde frijskat. Dat hat steatssekretaris fan Finânsjes Alexandra van Huffelen moandei bekend makke. Dan giet it bygelyks om skulden by ynstânsjes as de Belestingtsjinst, mar ek om it UWV, DUO en de Sociale Verzekeringsbank.