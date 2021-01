Winneressen fan lêste trije Alvestêdetochten wurde lang om let huldige

Sy kamen yn 1985, 1986 en 1997 as earste frou oer de finish. Mar de froulju binne noait huldige, want pas nei 1997 kaam der in eigen klassemint foar froulju. "Een bloemetje voor de vrouw, dat was het", sei Van der Hoorn.

De froulju krije neist de oarkonde ek in faas yn de foarm fan de rûte fan de Alvestêdetocht. En de nammen fan alle tolve winneressen wurde gravearre op it monumint fan de Alvestêderider by de Ljouwerter iishal. Dêr stean oan de iene kant al de nammen fan de winners.