Eare foar bêste froulju yn Alvestêdetochten: "It is al fierstente lang lyn"

It inisjatyf om de froulju de terjochte oandacht te jaan, kaam fan M. "Se ha ús frege om mei te wurkjen. Doe ha we in spesjale beker meitsje litten en betocht om de nammen better nei foaren te bringen", seit Wieling. "It moast no ek wol wêze, it is fansels al fierstente lang lyn. It is wol apart dat der noait ruchtberheid oan jûn is, mar it ferline kinne we net feroarje. Yn de takomst is it goed regele: dan is der in spesjale wedstriid foar manlju en froulju, mei deselde prizen en likefolle oandacht."

De tolve froulju dy't oant no ta as earste oer de finish kamen, wurde net oanmurken as winneressen. By de earste fyftjin edysjes wie der gjin aparte wedstriid foar froulju. De earstkommende Alvestêdetocht is dat wol it gefal.