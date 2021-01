Sjoerd Galema: "Hans de Boer wie echt in ambassadeur foar de hiele sektor"

"It wie in echte Fries", seit Sjoerd Galema, foarsitter fan VNO-NCW Fryslân oer Hans de Boer. "Hy sei wêr't it op stie en dêr hat er yn it Nederlânske poldermodel wolris in stien yn de fiver goaid. En dat die er mei sukses. Hy hat hiel wat resultaten boekt. It belang fan de regio lei er hieltyd wer by it kabinet op it buordsje."

Hy neamt De Boer echt in ambassadeur foar de hiele sektor. "Hy naam it op foar de ûndernimmers. Hy hat der ek foar soarge dat se no kompensaasje krije yn de coronatiid. Dat komt echt út de koker fan de wurkjouwersferiening."

Galema hie geregeld kontakt mei De Boer. "Hy fûn it geweldich om wer yn Fryslân te wêzen. Yn de neisimmer ha we noch mei inoar iten. Hy hie syn frou tasein dat er nei syn pensjoen mear tiid foar har, de bern en bernsbern ha soe. Dit is echt in grutte klap, foaral foar de famylje."