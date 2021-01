Henk de Jong: "Ik soe graach ha dat Sandor oer in pear jier myn plak oernimt"

In dei nei it lykspul tsjin NEC is der noch altyd wol wat frustraasje by Henk de Jong oer dat duel. "De tsjinstanner spilet 'catenaccio', dat is harren goed rjocht. Wy probearje der wol wat fan te meitsjen en wy krije fan guon minsken de swarte pyt taspile. Ik snap net dat je sa fuotbalje." Dochs binne der gjin soargen by de Drachtster coach nei de lêste twa duels. "It gefoel is hiel oars as foarich jier. Wy kreëarje noch hieltyd ús kânsen. Juster hiene we seis oant tsien kânsen, dêr't we mooglikheden fan meitsje kinne. Tsjin in ploech dy't 'catenaccio' spilet. Nee, ik meitsje my gjin soargen."

Almere City is de grutte konkurrint fan de Ljouwerters en dy ploech prestearret boppe ferwachting. Alhoewol't dat net foar De Jong jildt. "Dat hiene we foarôf ferwachte. De Graafschap sit der goed ûnder en is in goeie outsider. Mar, wat ôffalt, is Volendam. Net kwa fuotbal, mar wol kwa punten." Cambuur stiet boppe-oan mei likefolle punten as Almere City. De Graafschap stiet dêr seis punten ûnder.