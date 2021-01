Kwadrant licht ferromme oer 16 nije coronagefallen, mar soargen bliuwe

Mear as sechstich siikmeldings

De corona spilet de KwadrantGroep wol parten. It hat grutte gefolgen, seit Nuijens. Mear as sechstich meiwurkers sitte op dit stuit siik thús. Dat is in grutte oanslach op de planning.

De KwadrantGroep is bliid mei de help dy't se krije fan minsken dy't op oare lokaasjes wurkje en ek fan personielsleden fan oare soarchgroepen. De Kwadrant-meiwurkers kleie net, seit Nuijens. As se binnen 24 oeren wer wurkje moatte, krije se in sneltest.

Besmettingssifers binne 'as deikoersen'

Oft se it hielendal ûnder kontrôle hawwe is dreech te sizzen, neffens Nuijens. De sifers kinne bot ferskille. "We hebben te maken met dagkoersen." Mei in personiele organisaasje dy't inkeld basissoarch jout - en mear ek net -, is it krekt te dwaan. Mar it hâldt net oer, seit Nuijens.

Twa nije stjergefallen, totaal stiet no op seis

De besmettingen yn 't Suyderhuys slagge bot ta. Minsken binne der echt siik fan, bewenners likegoed as meiwurkers. Der binne no dochs wer twa stjergefallen by kaam. Mei-inoar binne no seis minsken stoarn. Dat jout wol oan hoe slim oft it firus is, sa seit Nuijens.