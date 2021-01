Buorman bedrige: Burgumer moat 500 euro betelje

Op 15 july ferline jier bedrige de fertochte syn buorman. Hy hie al langer spul mei dy persoan. De buorman hie de fertochte razen heard en dêr lûdsopnames fan makke. Dy liet er oan de plysje hearre. De fertochte soe roppen hawwe dat er syn buorman deaslaan soe.

In pear dagen letter seach de buorman de fertochte op de balustrade stean fan it appartemintekompleks dêr't beide wenje. De man soe trije kear mei in luchtdrukpistoal op 'e grûn sketten hawwe.

De Burgumer seit dat der net fan oan is. Neffens him liicht it slachtoffer, en is ek de plysje net te fertrouwen. Earder krige de man ek al in wurkstraf foar it bedriigjen fan deselde buorman.