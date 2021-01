LIVE: Wat wolsto witte oer corona? Stel dyn fragen oan saakkundigen by Weistra op Wei

Hoefolle komt de Britske fariant fan it coronafirus al foar yn Fryslân? Hoefolle besmetliker is dy eins? En wurket it faksin wol tsjin dizze fariant? Dizze fragen, en mear, kinst dizze moandei stelle tusken 16.00 en 17.00 oere yn Weistra op Wei. Arts-mikrobiolooch Annemarie van Elsacker en GGD-dokter Everhard Hofstra jouwe antwurd op alle fragen.