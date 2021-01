Pleatslik belang en FNP wolle gefaarlik krúspunt De Harkema oanpakke

It is it doarp al jierren in toarne yn it each: it krúspunt by De Harkema, fan de provinsjale dyk (N369) mei de Reitsmastrjitte. Der barre al gauris ûngelokken, bytiden ek mei deadlike ôfrin. Pleatslik belang wol al in skoft dat de provinsje en de gemeente it ferkearspunt oanpakke, mar oant no ta sûnder sukses.