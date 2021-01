Fjouwer minsken yn Zorgpension Sionsberg besmet mei coronafirus

By soarchynstelling Zorgpension yn Dokkum, festige yn sikehûs De Sionsberg, binne alle fjouwer de kliïnten besmet rekke mei it coronafirus. Dat befestiget de direksje fan it Zorgpension. Der wiene fjouwer minsken opnaam by it Zorgpension. Nei't ien kliïnt posityf test waard, die ôfrûne wykein bliken dat de oare kliïnten ek besmet binne.