Ald-foaroanman VNO-NCW Hans de Boer ferstoarn

Hans de Boer is berne yn Wytmarsum. Hy begûn yn 2014 as foarsitter fan VNO-NCW en bleau dat twa terminen. Earder wie De Boer ek foarsitter fan MKB Nederlân, de belange-organisaasje fan it midden- en lytsbedriuw. De Boer wie lid fan it CDA.