Ek needopfang yn Koatstertille ticht fanwege coronabesmettings: "Rampsenario"

Rampsenario

Der is in soad ûnwissens foar de âlden en foar de bern. Dit is foar ús in rampsenario. Dat is de reaksje fan Harry Steenstra fan skoalkoepel Noventa. Der komt in ekstra befeilige needopfang, seit Steenstra. Mar in soad âlden binne benaud en besykje it sels op te lossen mei kunde.