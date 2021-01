'Mar' 16 positive testen by minsken 't Suyderhuys | Ek coronabesmettings by Zorgpension yn Dokkum

Linda Scholten is soarchmeiwurker by ferpleechhûs Sint Jozef yn Ljouwert en krijt as ien fan de earsten in faksinaasje. Alteast, sa soe it wêze móatte. Mar fanwege problemen mei de beskikberens fan it tal faksins, is se noch altyd net ynpland foar it heljen fan in prik. Boppedat moat se dêrfoar nei Lelystêd ta. "We kregen allemaal een brief om ons aan te melden. Nadat ik dat had gedaan, kreeg ik al te horen dat ik in Leeuwarden en in Assen een prik moest halen. Meteen daarna kreeg ik te horen dat ik op een wachtlijst kwam te staan. En daarna werd het nog gekker, toen ik te horen kreeg dat ik alleen naar Lelystad kon."