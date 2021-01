'Mar' 16 positive testen by minsken 't Suyderhuys | 264 nije besmettingen

Dit jier stie in stik oer de fusillade yn 1945 op it program, mar troch de coronamaatregelen is besletten om dit stik net dit jier te spyljen. Se fine it net ferantwurde en ek net helber om no in produksje del te setten. Se gean der fanút dat it stik no yn 2022 spile wurde kin.

De kommisje fynt it spitich, mar is fan miening dat der sjoen de omstannichheden net oan te ûntkommen falt. "In iepenloftspul organisearje kin allinnich as it feilich is foar elkenien en dat is op dit stuit allegearre tige ûnwis."