Crystal meth-lab fûn yn âlde loads yn Miedum

De 'geheime stoffen' dy't snein fûn waarden yn in âlde loads oan de Canterlânsewei yn Miedum binne ûnderdiel fan in crystal meth-lab. Dat hat de plysje moandei bekend makke. By in ynfal snein koe de plysje it lab oprôlje. In 61-jierrige man is oanhâlden as fertochte.