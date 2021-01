Fysioterapeuten ha it smoardrok fanwege thúswurk-klachten: "We hebben het drukker dan ooit"

No't hieltyd mear minsken thúswurkje fanwege de coronamaatregels sjogge fysioterapeuten harren aginda folstreamen. "We zien echt een grote toename sinds het coronavirus", befestiget ek Offenga. "Wat we vooral zien zijn nek-, schouder- en rugklachten doordat spieren lange tijd in de verkeerde stand zijn aangespannen. Dan schieten ze in de verkramping. Dat komt doordat mensen thuis niet zo'n goede werkplek hebben als op kantoor. Ze gaan met de laptop op de bank hangen of aan de keukentafel werken. Daardoor krijgen ze dit soort spierspanningsklachten."

Te lang trochwurkje

Net allinnich it wurkplak is faak net yn oarder, wit Offenga út eigen ûnderfining. "Reden van de klachten is dat mensen thuis vaak langer doorwerken. Thuis word je niet gestoord door een collega, waardoor mensen vaak te lang in dezelfde houding zitten. Een goede stoel is ontzettend belangrijk, maar ook op een goede stoel kun je slecht zitten. Het heeft vooral met je eigen houding te maken. Wat voorop staat is dat je niet te lang achter elkaar in dezelfde houding zit."