Unyk deiboek fan 'Us Heit' boppe wetter: "Hast tûzen bledsiden oan nijsgjirrige ynformaasje oer ús skiednis"

De ferrassende fynst fan it bysûndere deiboek begong mei de helm fan kolonel Schelte van Aysma. "Dy helm hinget by ús yn de tsjerke", fertelt Buwalda. "Dat wie de oanlieding om nei it keninklik argyf yn Den Haach ôf te reizgjen, om't dêr brieven fan Schelte leinen. Doe die bliken dat der yn it argyf noch folle mear lei. Sa kamen wy it deiboek fan Willem Lodewijk tsjin. Foar ús wie it in grutte ferrassing. It stiet wol kreas beskreaun yn it ynventaris, mar ik tink dat net folle minsken witte dat it dêr leit."

1000 bledsiden

Hoe kin it dat der yn it argyf in deiboek leit fan sa'n wichtich man, dat noch nea útjûn is of transkribearre is? "Dat is ek de grutte fraach dêr't wy ús ek oer ferbjusterje", jout Buwalda ta. "Yn it deiboek beskriuwt Willem Lodewijk 21 jier fan syn libben yn hast tûzen bledsiden. It stiet barstensfol tige nijsgjirrige ynformaasje oer ús provinsje. Skande om dêr neat mei te dwaan."

Help nedich

Lytse kanttekening by dizze fynst is dat it deiboek skreaun is en dêrtroch dreech te lêzen is. Dêrom sykje Buwalda en Punt help fan frijwilligers dy't harren helpe wolle by it transkribearjen fan it deiboek. "Dat betsjut dat wy de skreaune tekst folslein úttype en digitalisearje. Sa kinne wy de ferhalen fan dizze wichtige Fries diele mei hiel Fryslân."