Dennis Veenker-en-dy achttjinde op wrâldbekerwedstriid yn Switserlân

Veenker-en-dy setten yn twa runs in totale tiid del fan 2:11.97. Dat wie 2.41 sekonden stadiger as de nûmer ien Dútslân.

It is de twadde wedstriid fan dit bobslydseizoen mei de fjouwermansbob. Yn it earste part fan it seizoen ha der yn ferbân mei it coronafirus gjin wedstriden west.