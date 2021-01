Kok 'ferliest' sulver op fjouwer hûndertsten: "Ik gong foar it poadium"

"We gongen foar it poadium, en dat is slagge", seit Kok. De reedrydster fan Nij Beets ried in konstant toernoai: op alle fjouwer ôfstannen waard se twadde of tredde.

De sprinttitel gong nei Jutta Leerdam. It gat is grut. "Se is twa jier fierder as ik. Se hat in protte ûnderfining. Se is ek sterker. Ik hoopje dat ik it har yn de takomst moeiliker meitsje kin."

"It is allegearre nij"

"Dit wie pas myn earste echte ynternasjonale fjouwerkamp. Sy hat der al hiel wat riden. Ik tink wol dat dat meispilet. It is allegearre nij foar my."

It toernoai soarge foar in protte spanning, seit Kok. Nije yndrukken, en mar koart rêst. "De lêste ôfstân wie hiel swier. Ik ha alles jûn. It is moai dat ik op it poadium einigje."

Dat it mar in pear hûndertste sekonden skeelde, of se hie in sulveren medalje hân, dêr baalt se wol fan. "Helaas. Mar ja, dan moat dat de oare kear mar."