Meast súksesfolle motorkoereur fan Fryslân (77) ferstoarn

Yn 1971 en 1973 pakte De Vries de wrâldtitel yn de 50 cc-klasse op in Van Veen Kreidler. Hy stie 27 kear stie er op it poadium fan in grand-prix, 14 kear op it heechste plak.

TT Assen

De TT Assen wûn De Vries nea. Hy die fiif kear mei, en kaam trije kear as twadde oer de meet. Dat wie yn 1969, 1970 en 1972. Mei de 95ste jierdei fan de TT, op 28 juny 2020, ride De Vries in eareronde oer it sirkwy.

Nei syn súksessen as motorkoereur waard De Vries monteur fan racemotoaren.