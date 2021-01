Jansen: Hearrenfean makket 'stap foarút' mei lykspul tsjin VVV

Hearrenfean kaam mei 1-0 achter, in kertier foar it ein. "Dat je in die fase karakter kunt tonen, betekent dat het er in zit. Dan moet je het elke week laten zien."

Druk op de trainer

Neffens oanfaller Henk Veerman is it benammen fan bûten, dat der druk op de ploech leit. "Wij weten dat we kunnen scoren. Wij weten dat we kunnen winnen. Natuurlijk is het vervelend als je dat negen weken niet doet. Dat is niet drukverlagend. Maar dit Heerenveen is goed genoeg om hier uit te komen."