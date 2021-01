Femke Kok rydt op har earste EK sprint nei it brûns

Nei de earste dei stie Kok op it tredde plak yn it klassemint, mei in twadde plak op de earste 500 meter en in tredde plak op de 1000. Snein wreide Kok har foarsprong op Jorien ter Mors, de nûmer fjouwer yn it klassemint, út op de 500 meter. Dêrmei koe se in medalje al hast net mear misrinne. Op de lêste ôfstân fan it kampioenskip, de twadde 1000 meter, waard Kok tredde. Leerdam wûn de slotôfstân en naam dêrmei de lieding yn it klassemint ek oer fan Angelina Golikova.