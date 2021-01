Henk de Jong keas foar lykspul: "Ik woe net wer it lid op de noas krije"

De Jong sjocht ek positive punten. "It fjild wie lestich. En by flagen wiene we hiel aardich. Ik ha de jonges in komplimint jûn. Mar we ha de goal net makke."

"Dit was wel heel extreem"

Ferdigener Alex Bangura seit ek dat Cambuur it spul meitsje moast. "NEC loerde op de counter. Ze wilden er geen wedstrijd van maken, dat was aan ons. De eerste helft deden we dat aardig. De tweede helft was het moeilijker. Je hebt twee teams nodig om een wedstrijd te spelen. Maar dit was wel heel extreem."

Bangura starte yn de basis. "De trainer koos voor mij." Hy laket. "Ik voel me goed, de laatste tijd. Het gaat goed op de trainingen. De wedstrijden gaan ook lekker. En het is mooi dat ik in de basis stond. Dat wil ik volgende week wel weer!"