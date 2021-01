Mear nije besmettingen yn Fryslân as trochsneed, ek fjouwer stjergefallen

De measte nije besmettingen binne fêststeld yn de gemeente Ljouwert, mei 32. Dêrnei komt Smellingerlân mei 27. Yn Achtkarspelen, Súdwest-Fryslân en Noardeast-Fryslân binne 25 besmettingen fêststeld. Yn Achtkarspelen stiet ek 't Suyderhuys, it fersoargingshûs yn Surhústerfean dêr't mei-elkoar hast 100 besmettingen fêststeld binne de ôfrûne tiid.

Fjouwer nije stjergefallen

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren fjouwer nije stjergefallen meld as gefolch fan it coronafirus, dat giet om trije ynwenners fan de gemeente Ljouwert en ien fan Noardeast-Fryslân.

Der is ien Fries it sikehûs yn rekke mei it coronafirus, dat is in ynwenner fan Ljouwert.

Lanlik krekt wat minder as trochsneed

Lanlik binne de ôfrûne 24 oeren 5.622 besmettingen fêststeld. Dat is krekt wat ûnder it trochsneed fan de ôfrûne sân dagen, dat leit op 5.728.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):