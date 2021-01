Marwin Talsma slút EK allround ôf mei twadde plak op 10 kilometer

10.000 meter

Talsma kaam op de lêste ôfstân as earste yn aksje, tsjin de Sweed Nils van der Poel. Yn it earste part fan de rit naam Van der Poel al in foarsprong, mar Talsma koe wol rûntsjes yn de 30 ride. De Sweed rûn almar fierder út en ried úteinlik nei in persoanlik rekôr fan 12.42,80. Dat wie úteinlik ek de winnende ôfstân. Talsma einige op mear as in heal rûntsje efterstân yn 13.01,07. Dochs bleau er dêrmei alle riders út de lêste trije ritten foar. Sa slút de debutant syn EK ôf mei in sulveren ôfstânsmedalje.

Patrick Roest ried yn de slotrit nei 13.03,08. Dat wie mear as genôch om syn foarsprong yn it klassemint te behâlden.