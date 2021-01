Antoinette de Jong sûnder sliep nei twadde allroundtitel: "Ik bin in killer"

It binne foar de reedriders ek aparte tiden. Se sitte yn in spesjale 'bubbel', sûnder kontakt mei de bûtenwrâld. En dy bubbel duorret ek noch wol in skoftke, want der komme noch in pear ynternasjonale toernoaien oan. "Dat is bêst wol yntins", seit De Jong. "Ik mis myn famylje no al. Ik mis myn freon ek. Ik mis gewoan myn frijheid, dêr bin ik wol achterkaam. Mar ik wit wol: as ik wat wol, doch ik der alles oan om dat te heljen."