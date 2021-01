Brân yn pleats yn De Westhoek; fjoer is ûnder kontrôle

Yn in pleats oan de Oudebildtdijk yn De Westhoek wie snein oan de ein fan de moarn brân útbrutsen. Dy ûntstie yn it dak. De brânwacht sette meardere korpsen yn om't it fjoer him nei it wenhûs derby ferspriede soe. Ek wie in grutwettertransport ynset. Nei in lytse twa oeren wie it fjoer ûnder kontrôle.