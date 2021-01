De spûkrider dy't sneontejûn op de N31 foar meardere oanridingen soarge, is in man fan 48 jier fan It Hearrenfean. Hy wie meinaam nei it plysjeburo, mar mocht jûns let wer nei hûs. Wol moast er syn rydbewiis ynleverje en der wurdt in proses-ferbaal tsjin him opmakke.